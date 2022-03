Carcere Biella, cambio al vertice, Si.N.A.P.Pe: "Non vada sprecata l'occasione per un profondo rinnovamento"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Lo scandalo che ha ammantato la Casa Circondariale di Biella non fa bene all'immagine del Carcere e non rende giustizia agli sforzi che quotidianamente vengono profusi dalla Polizia Penitenziaria per la gestione di una situazione di indubbia complessità.

Il sistema carcere in generale, e quello biellese in particolare, merita di salire agli onori della cronaca per l'eccellenza dei suoi Uomini... E' per queste ragioni che apprezziamo la celerità, pur a fronte di una vicenda giudiziaria ancora tutta da definire, con cui sono stati assunti i provvedimenti di avvicendamento dei vertici della struttura che sarà nell'immediato affidata al Direttore Marino e al comandante La Gala.

Nuovi incarichi attendono invece il Direttore Ardito e il comandante Trinchero. Alle nuove figure di Vertice del penitenziario biellese il Si.N.A.P.Pe offre sin da subito il proprio fattivo contributo affinché questa sia l'occasione di un rinnovamento globale: non solo delle persone ma soprattutto dei pensieri. Scriviamo insieme un nuovo capito della storia penitenziaria biellese. Con l'auspicio che il nuovo Direttore incontri a breve le organizzazioni sindacali, ci limitiamo per il momento a porgere gli auguri di buon lavoro".