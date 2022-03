Estetispa, le soluzioni estetiche per godersi al meglio la bella stagione

L’estate è alle porte e con la bella stagione giungono anche le numerose e famose “prove”, tra le quali svetta la “prova costume”, che ci si ritrova ad affrontare e che possono rendere l’arrivo della bella stagione non proprio sereno. Fortunatamente la soluzione è a portata di mano. Estetispa è un centro estetico creato dalla giovane Lisa Di Biase a luglio 2021 e offre numerose e diverse proposte per il benessere e la cura del corpo.

Si parte dal trattamento drenante “Draino 2”, appositamente mirato alla stimolazione del drenaggio linfatico e rivolto a tutte le donne che non hanno possibilità di andare in palestra o passano molte ore sedute. Draino 2 mobilizza i cuscinetti adiposi e agisce contro l’accumulo di cellulite. Si prosegue con il trattamento tonificante “Body H4”, perfetto per chi volesse dare il colpo di grazia alle smagliature e volesse ottenere un corpo più elastico.

Infine, il trattamento brucia grassi “Lipo-gym” per tutte le donne che praticano attività fisica in modo leggero e moderato che ha la precisa finalità di supportare gli sforzi già compiuti in palestra andando a stimolare la produzione di adinoponectina, sostanza già prodotta durante l’esercizio fisico che favorisce il dimagrimento.

trattamenti avranno una durata di circa 1 ora o 1 ora e un quarto per un valore totale di 60 euro.

Esporsi con il proprio corpo ovviamente non riguarda solo la forma e la sostanza ma anche una caratteristica che tutti condividiamo e che può essere molto insidiosa in certe situazioni: i peli. Estetispa ha una soluzione innovativa e all’avanguardia anche per queste evenienze. Grazie alla tecnologia laser questi fastidiosi ospiti potranno essere rimossi fino all’80%: “Voglio essere trasparente – spiega Lisa – perché la rimozione al 100% non è possibile, rimarrà sempre qualcosa”. Tuttavia, si potrà dire addio ai peli incarniti, follicoliti, peli scuri e spessi e, soprattutto, le frequenti cerette. Grazie al macchinario laser Milesman la rimozione sarà indolore e, nelle zone più delicate, non si sentirà più che un piccolo fastidio. Le prime tre sedute saranno effettuate ogni 6 settimane mentre le successive avverranno a cadenza di 12 settimane, seguendo così la crescita naturale del pelo. Il prezzo oscillerà tra i 49 ed 129 euro a seconda dell’area di intervento. Provare non costa nulla: infatti, la seduta di prova è gratuita, così come le foto e le consulenze sia per i trattamenti del corpo che per il laser.

Estetispa

Biella, via San Giuseppe Cottolengo 14/o

Tel:+393465784855

Facebook: https://www.facebook.com/estetispabiella

Instagram: https://www.instagram.com/estetispa/