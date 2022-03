Ucraina, Valdilana: nuovi arrivi questa sera, e il Comune apre un conto corrente per gli aiuti

La macchina della valle si è già messa in moto e nel pomeriggio di oggi venerdì 4 marzo, Comune e associazioni si sono trovati per fare il punto della situazione e capire come procedere. Proprio in questo momento nel territorio sono arrivati altri profughi ucraini, donne e bambini.

Valdilana non perde tempo: "Per le sole istituzioni muoversi è molto complesso - spiega l'assessore alla Solidarietà Elisabetta Prederigo - , per i volontari c'è un po' meno burocrazia. E assieme alle associazioni e sempre con il coordinamento della Prefettura, ci stiamo organizzando facendo rete per accogliere nuove famiglie. Questa sera sono arrivate altre 11 persone tra le quali ci sono anche dei bambini e vogliamo dare loro la migliore accoglienza possibile. E l'idea che abbiamo avuto è quella di aprire un conto corrente per ricevere donazioni per acquistare i beni di cui queste persone hanno effettivamente bisogno".

Tra i nuovi arrivati un bimbo ha appena un anno. "La solidarietà - spiega l'assessore - sappiamo che è grande, e se per esempio ci arrivano tante coperte, rischiamo di avere tante di quelle e niente di altro. C'è anche un bimbo piccolo. Forse a lui servono lenzuolini e latte in polvere. E proprio per fare le cose per bene nei prossimi giorni apriremo in conto per chi vuole fare donazioni e comprare ciò che realmente serve".

Il Comune pensa già anche oltre: "Sappiamo che oltre a queste ne arriveranno altre di persone. E tutte hanno poco o nulla. E si fermeranno purtroppo per loro tanto tempo. Sappiamo che non sarà subito, ma è giusto iniziare a pensare per loro, per esempio, servizi come la scuola per i bambini".