Novavax a Biella: un centinaio le preadesioni, 60 appuntamenti nei primi due giorni

Domenica 27 febbraio è stata consegnata alla Farmacia Ospedaliera dell'ASLBI una fornitura del vaccino Novavax, il primo vaccino a base di proteine contro il Covid-19.

Al via alle somministrazioni ieri, giovedì 3 marzo, che proseguiranno progressivamente per i cittadini che ne hanno fatto e ne stanno facendo richiesta sul portale ilpiemontetivaccina. Il dato è in continuo aggiornamento, ma al momento le pre-adesioni registrate sul territorio risultano essere circa un centinaio già tutte programmate con appuntamento per i prossimi giorni; 30 di queste sono già state messe in agenda ieri, giovedì 3 marzo, e altrettante sono state messe in calendario per oggi, venerdì 4 marzo.

Martedì ha intanto chiuso l'hub del Cantinone, allestito per concessione dei locali dalla Provincia, mentre restano aperti quello di Biver Banca Biella via Carso, 15 – Biella ore 09.00-19.00 tutti i giorni (accesso diretto ore 09.00-17.00); la Casa della Salute via Pier Maffei, 59 – Cossato ore 14.00-19.00 martedì e giovedì (accesso diretto ore 14.00-17.00) e il Polivalente di Mongrando via dei Giovani, 6 – Mongrando ore 14.00-19.00 lunedì, mercoledì e venerdì (accesso diretto ore 14.00-17.00).

ACCESSO DIRETTO TERZA DOSE O “BOOSTER” AI CENTRI VACCINALI

Da lunedì 14 febbraio 2022 tutti coloro che hanno maturato 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (doppia dose o monodose nel caso di chi ha ricevuto J&J) possono recarsi ad accesso diretto presso tutti gli Hub vaccinali per ricevere la terza dose o “booster” (è possibile sia per chi non ha ancora alcun appuntamento a condizione che abbia già maturato il periodo necessario, sia per chi ha già un appuntamento e desidera anticiparlo).La Regione Piemonte in ogni caso manderà a tutti un SMS con una proposta di data che potrà essere modificata sul portale www.ilpiemontetivaccina.it

ACCESSO DIRETTO PRIME DOSI PER TUTTI GLI OVER 12 AI CENTRI VACCINALI

Tutti i cittadini che hanno più di 12 anni possono ricevere la prima dose effettuando l’accesso diretto presso qualsiasi Centro Vaccinale del Territorio piemontese. Nel caso dei minorenni, devono presentarsi all’appuntamento accompagnati da un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione per il minore. L’autocertificazione e il consenso, unitamente alla copia di un documento di identità valido, deve essere consegnata per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitorale.

PRE-ADESIONE PER I CITTADINI DAI 5 AI 49 ANNI

I cittadini tra i 18 e i 49 anni e i minori tra i 5 e i 17 anni (attraverso i genitori/tutori/affidatari) possono manifestare l’adesione alla campagna vaccinale effettuando la pre-adesione per la prima dose di vaccino attraverso la piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it, oppure prenotando un appuntamento per la prima dose presso una delle Farmacie aderenti (solo over 12 anni) o presso il proprio Medico di Famiglia o Pediatra se vaccinatore. HubAl link giorni e orari di apertura per questa fase della campagna vaccinale.https://aslbi.piemonte.it/centri-vaccinali-covid-aslbi-aggiornamento-sedi-e-orari-di-apertura/

