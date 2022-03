"Io vorrei volerti bene" gli incontri di Quaresima a Oropa

Io vorrei volerti bene

“Questo è il paradosso dell’amore fra l’uomo e la donna: due infiniti si incontrano con due limiti”

Incontri, testimonianze, musiche e canti nella sala Frassati del Santuario e in diretta streaming sul canale YouTube e sul sito del Santuario

Con il contributo di Nadia Righi e con gli amici di “Suonate le campane”

Venerdì 11 marzo, ore 21 – “Io vorrei volerti bene” – introduzione

Giovedì 17 marzo, ore 21 – “Io accolgo te come mia sposa (mio sposo)”

Venerdì 25 marzo, ore 21 – “Non temere… nulla è impossibile a Dio”

Venerdì 1 aprile, ore 21 – “Mamma, che noia! I figli diventano grandi”

Venerdì 8 aprile, ore 21 – “Non respingere nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze” Sal 71,9 Via Crucis Meditata Ore 18,15 in Basilica Antica

Venerdì 4 marzo – S. Alfonso Maria de’ Liguori

Venerdì 11 marzo – Paul ClaudelVenerdì 18 marzo – S. Giovanni Paolo II

Venerdì 1 aprile – Servo di Dio Mons. L. Giussani

Venerdì 8 aprile – Papa Em. Benedetto XVI Liturgie penitenziali

Ogni domenica alle 15,15