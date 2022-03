Cambio delle frequenze televisive: dall'8 marzo segnale HD in tutta Italia

Dalla prossima settimana si passerà alla trasmissione in alta definizione dei canali tv e non tutte le televisioni sono in grado di ricevere questo segnale. Si tratta del proseguo del Piano nazionale di Assegnazione delle frequenze, iniziato lo scorso 15 ottobre. E la preoccupazione di Uncem è che molti residenti e proprietari di seconde case nei Comuni montani non vedranno più la TV.

Iniziamo a capire prima di tutto però come procedere per il cambio. I canali che verranno trasmessi in Mpeg-4 e visibili in alta qualità saranno posizionati tra il numero 1 e 9 e fino al numero 20 del telecomando. Ad esempio, il canale Rai 1 Hd, attualmente visibile al numero 501, verrà spostato al numero 1 mentre la versione in qualità standard (Sd) verrà posizionata al numero 501.

Per verificare che la propria televisione funzioni e sia compatibile con la novità, basta dunque provare a vedere se i canali già disponibili in Hd funzionano. Se si vede Rai1 Hd sul canale 501, Canale5 Hd sul 505 o La7 Hd sul 507, significa che la tv funziona correttamente. Diversamente, basterà comprare un decoder apposito. Al momento del passaggio alla nuova tecnologia trasmissiva, si dovrà effettuare la risintonizzazione del proprio televisore o decoder, nel caso non avvenga in modalità automatica.

"Molti residenti e proprietari di seconde case nei Comuni montani non vedranno più la TV - dichiara Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem - . Già vedono niente oggi. Ora, adeguare da parte nostra gli impianti, ha costi rilevanti. Il Mise, in una serie di incontri con Uncem, ha detto di non avere risorse disponibili. E che i cittadini possono passare alla tecnologia TivuSat. Nulla in contrario, niente di ideologico. Peccato però che abbia un costo, installare parabole e dotarsi di decoder. E serve un fondo ad hoc, se si vuole seguire questa strada. Uncem ha fato al Mise, alla dottoressa Eva Spina e alla Sottosegretaria Ascani, una serie di proposte operative per uscire dal problema. Non servono molti soldi. Probabilmente bastano 5 milioni di euro a livello nazionale. Ma dobbiamo evitare che Enti montani e cittadini si sentano nuovamente presi in giro e beffati. Mise faccia in fretta a definire una strategia".