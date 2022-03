Auser Cossato, primo carico di beni primari per l'Ucraina

La raccolta per il Popolo Ucraino continua anche la prossima settimana.

Nel dettaglio in Servizio missionario giovani raccoglie cibo a lunga conservazione come pasta, riso, orzo, polenta, zucchero, scatolame vario (legumi, tonno, carne in scatola, mais, salsa di pomodoro, merendine e biscotti, marmellata e cioccolata, cibo per la prima infanzia; materiali sanitari come Bende 7-14; 5-10, garze, cotone idrofilo, cerotti, farmaci emostatici, disinfettanti, siringhe di diverse dimensioni, carrozzine, stampelle, deambulatori; materiale per igiene della persona: sapone, guanti in lattice, detersivi per l’igiene della casa, pannolini per neonati e materiale vario: biancheria intima nuova (donna, uomo, bambini), coperte e passeggini.