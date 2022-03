Anche biellesi a "Un cammino per la Pace" ad Assisi

Domani, sabato 5 marzo e il 6 marzo, la Rete dei Cammini, rappresentata dal vicepresidente biellese Franco Grosso, sarà ad Assisi per partecipare al "Simposio sui Cammini di Fede" organizzato dall’Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport, previsto dapprima per gennaio e poi rinviato.

In quel contesto la Rete, assieme all’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (UNPLI), anch’essa presente ad Assisi con il biellese Maurizio Alfisi e con le delegazioni umbre, darà vita ad un evento dal titolo “Un cammino per la Pace”, inteso come un momento dinamico di condivisione, di pensiero e di preghiera per invocare il ritorno alla pace.

L’evento avverrà domani, sabato 5 marzo, con partenze dalle ore 14, dalla Basilica di S. Maria degli Angeli, frazione di Assisi, alla Basilica superiore di Assisi, lasciando poi liberi i partecipanti per un successivo momento individuale di preghiera.

Ma pensiamo anche, Rete e UNPLI, che la nostra iniziativa può essere facilmente condivisa - dalle associazioni della nostra Rete, dalle diverse Pro Loco e da chiunque voglia - semplicemente organizzando o realizzando tra questo sabato e domenica e nell’arco della prossima settimana un cammino anche breve, verso un luogo amico, di fede e/o di pace.

L’invito per tutti quindi è di fare “un cammino di pace” e di darcene notizia, con parole e immagini, tramite mail, link a video youtube o utilizzando le pagine facebook, in modo da scambiare amicizia e condividere questa e molte altre iniziative.

I cammini sono legami di pace e solidarietà. In questi giorni difficili lasciateci sperare che un semplice gesto di cammino verso un luogo caro o emblematico possa aiutarci ad aprire spiragli di pace. Lasciateci credere che possa succedere. Solo così una “rete di cammini” darà vita ad una “rete di pace” per condividere progetti di pace.