Senza Tempo, basta musica all'aperitivo per le proteste dei vicini, i titolari: “Scusate, volevamo regalare spensieratezza”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno siamo Marco e Marina titolari del Bar Senza Tempo, situato in Piazza Annibale Battiani 8 in Riva a Biella, accanto al Birrificio Menabrea. Vi scriviamo in merito a una questione che abbiamo particolarmente a cuore.

A causa dei disturbi alla quiete del nostro vicinato e dei nostri vicini condomini, a cui chiediamo immensamente e infinitamente scusa, ci troviamo costretti a dover interrompere i nostri Aperitivi che, da maggio dello scorso anno, venivano realizzati tutti i giovedì sera circa dalle 19 alle 21.30, con musica e cover italiane e internazionali strettamente in chiave acustica, con un unico scopo: creare, visto il momento storico molto impegnativo, un momento di spensieratezza e di leggerezza dove, fra uno spritz e un tagliere di salum, si poteva canticchiare una canzone e poi un'altra.

Purtroppo il vincolo contrattuale non ci permette di fare concerti dal vivo, pertanto il nostro scopo ha cessato di esistere. E, di fronte alla legge non possiamo far diversamente e vogliamo chiedere a tutti quanti VOI vicini le nostre infinite scuse.

Ci terremmo solo a precisare una cosa anzi lo vorremmo gridare a squarcia gola (senza musica in acustico).. Per noi era davvero regalare e dare veramente con tutto il cuore un momento di serenità e di spensieratezza per tutti, e non era sicuramente, visto le spese, un guadagno ma semplicemente di immagine forse, di nuova vita, di sì "Andrà tutto bene".

Fatto sta che tutto finisce come una qualsiasi storia e si cade sempre nel classico pensiero "è un paese vecchio e per vecchi". Non ci sarà mai nessuna forza a cambiare questo mood di Biella. Noi proveremo solo a far il meglio per la nostra comunità e il nostro territorio".