Un'Edilnol di grande carattere sconfitta solamente nel finale a Pistoia: al PalaCarrara termina 89-84

Comincia dal PalaCarrara di Pistoia il tour de force di marzo per Pallacanestro Biella, impegnata in sette incontri nei prossimi venticinque giorni. Avversaria la Giorgio Tesi Group seconda in classifica, una sfida non semplice per capitan Infante e compagni.Prima del match spazio all’inno ucraino, un segnale forte di vicinanza alla popolazione dell’est Europa in questo momento difficile.

PRIMO QUARTO - Per iniziare la sfida coach Zanchi schiera Bianchi, Hasbrouck, Pollone, Davis e Morgillo. Una tripla di Davis apre le danze, dall’altra parte risponde Magro. Un canestro dall’arco di Gage Davis dà il vantaggio a Pistoia, ma l’Edilnol risponde colpo su colpo in questo avvio di match (9-9 al 4’). Un 2+1 di Davis riporta avanti Biella, Pistoia replica con Del Chiaro e Utomi. Una tripla di Riismaa regala il +4 ai toscani sul 16-12: timeout per coach Zanchi. In questo finale di primo quarto Pistoia prova ad allungare con Riismaa e Della Rosa toccando il +7. L’Edilnol prova a restare a contatto con una tripla di Infante. Dopo dieci minuti il parziale è 24-19 per la squadra di casa.

SECONDO QUARTO - Soviero, Bertetti, Hasbrouck, Davis e Infante, questi i 5 scelti da coach Zanchi per iniziare il secondo quarto. Una tripla dell’ex Allinei e un canestro di Riismaa aprono il secondo quarto (29-19). Due canestri consecutivi di Bertetti tengono Biella a contatto sul -6, la seconda tripla di Infante riporta l’Edilnol a un solo possesso, timeout Pistoia (29-26). Il quarto prosegue con Pistoia che prova ad allungare e Biella che risponde restando in scia ai biancorossi (35-33 al 16’). Saccaggi sale in cattedra, Biella tiene botta con Bianchi e Davis: 41-39. Un parziale combattuto al PalaCarrara, all’intervallo è 47-41 per la Giorgio Tesi Group.

TERZO QUARTO - Dopo la pausa lunga si riparte con lo stesso quintetto che ha iniziato il match. Pistoia riparte con grande forza e allunga con un parziale di 8-2 (55-43 al 22’), costringendo coach Zanchi a chiamare timeout. Dopo la pausa Hasbrouck dall’arco realizza il canestro del -9. L’Edilnol prova a restare aggrappata alla partita, ma Pistoia sembra averne di più in questa fase e mantiene l’inerzia del match dalla sua parte. I toscani continuano a mantenere un ritmo elevato e a trovare canestri, Stevan Davis si prende sulle spalle l’attacco rossoblù per tenere in linea di galleggiamento i suoi: al 30’ è +11 sul 71-60.

ULTIMO QUARTO - Soviero, Hasbrouck, Pollone, Davis e Infante iniziano l’ultimo parziale. Utomi dalla lunga distanza dà ai suoi il +14, ma Hasbrouck con tre triple consecutive riporta l’Edilnol sotto la doppia cifra di svantaggio (79-73 al 35’). Le due squadre si scambiano canestri, con Pistoia che è guidata da un Saccaggi formato All-Star, ma Biella torna a un solo possesso di distanza con la quarta tripla nel quarto di Hasbrouck a soli 85 secondi dalla fine, convincendo coach Brienza a chiamare timeout (83-80). Un canestro di Hasbrouck porta Biella a un solo punto, ma una tripla di Della Rosa rimette 4 punti tra le due squadre a 40’’ dalla fine. Nel finale punto a punto è la Giorgio Tesi Group ad imporsi per 89-84. Biella ha dimostrato grande forza di volontà nel rientrare in partita dal -14, guidata offensivamente dai suoi due americani, ma nel finale Pistoia ha gestito gli ultimi possessi con lucidità portando a casa la vittoria.

Si tornerà in campo questa domenica, per la sfida con la Bakery Piacenza (palla a due alle 18.00).

Giorgio Tesi Group Pistoia-Edilnol Pallacanestro Biella 89-84

Parziali: 24-19, 47-41, 71-60

Giorgio Tesi Group Pistoia: Della Rosa 10, Utomi 15, Divac ne, Saccaggi 21, Del Chiaro 4, Magro 2, Allinei 3, G.Davis 11, Wheatle 16, Riismaa 7. All.: Nicola Brienza.

Edilnol Pallacanestro Biella: Bianchi 6, Hasbrouck 21, Pollone 9, S.Davis 23, Morgillo 6, Soviero 2, Bertetti 8, Porfilio, Vincini, Infante 9, Loro ne. All.: Andrea Zanchi.

Terna arbitrale: Ferretti, Grazia, Praticò.