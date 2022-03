Stadio di Biella Pozzo Lamarmora: a giorni l'aggiudicazione dei lavori per il restyling da oltre 1 milione di euro

Il bando per l'assegnazione dei lavori dello stadio del capoluogo era stato pubblicato a dicembre, e in questi giorni la commissione che valuta le domande arrivate in Comune renderà pubblico il nome della ditta che se li è aggiudicati.

“Lo stadio versava ormai da anni in uno stato di forte degrado - commenta l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola - , a tal punto da rendere quasi impraticabili i locali. Con il rifacimento delle tribune avremo inoltre i requisiti che ci erano stati richiesti dalla Federazione per poter ospitare in futuro eventi di rilevanza internazionale”.

Il Comune di Biella, ha pubblicato il 24 dicembre, il bando di gara per trovare ditte disposte a mettersi all'opera nell'impianto di viale Macallè. Un mega appalto da oltre un milione di euro, che ha come obiettivo quella di dare una nuova immagine allo stadio. Scendendo nel dettaglio, il Comune di Biella a dicembre del 2020 è stato ammesso a contributo in conto interessi sui mutui per impianti sportivi, destinato al totale abbattimento degli interessi dei predetti mutui, a valere sul “Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’art. 8, 1° comma dello Statuto dell’Istituto Credito Sportivo", relativo al Bando Sport Missione Comune 2020. Ed è grazie a questi fondi, che il Comune ha previsto la riqualificazione profonda delle tribune con la relativa impermeabilizzazione e sostituzione delle sedute (con nuovi seggiolini), l’adeguamento normativo degli spazi e degli ambienti dedicati alla fruizione da parte degli atleti e di primaria importanza per la pratica sportiva con la relativa impiantistica ed il risanamento del sottopassaggio per l’ingresso al campo da gioco. Completa l'intervento la ristrutturazione dell'area bar/ristoro all’ingresso dell’impianto sportivo, a due passi dal parco.