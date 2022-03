Il Centro Equestre di Mottalciata compie 30 anni, domenica al via concorso intersociale

Felice traguardo per il Centro Equestre di Mottalciata che festeggia i 30 anni di attività. Per l'occasione, avrà luogo domenica 5 marzo un concorso intersociale con inizio alle 8.30. Le porte sono aperte per chi vuole assistere.