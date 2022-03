Bonprix TeamVolley ha sbancato il palazzetto del Canavese Volley Ivrea con un 3-0

Diventa sempre più lunga la striscia vincente del Bonprix TeamVolley, che ieri sera ha sbancato il palazzetto del Canavese Volley Ivrea con l'ennesimo 3-0.

Il turno infrasettimanale di Serie C ha visto le atlete di coach Fabrizio Preziosa disputare un match molto simile a quello vinto appena tre giorni prima contro Bellinzago: in avvio di primo set partenza al rallentatore con tanti errori, poi un netto miglioramento in termini di attenzione e rendimento che ha portato il sestetto biancoblù a prevalere sia al termine del primo set che, molto più agevolmente, nelle frazioni successive.

«Abbiamo disputato una partita in fotocopia rispetto a quella vinta sabato scorso in casa di Bellinzago - commenta coach Fabrizio Preziosa -. Siamo partiti con il freno a mano tirato, commettendo ben 13 errori, esattamente com'era successo sabato, e il set si è prolungato più del dovuto. Anche perché le nostre avversarie hanno giocato una buona frazione, provando a forzare il servizio e difendendo davvero bene». Non a caso lo staff del TeamVolley è stato costretto ad interrompere il gioco con un timeout sul 13-7 per la formazione di casa. La strigliata di coach Preziosa, però, ha sortito quasi immediatamente gli effetti sperati. Tanto che dopo un ulteriore punto messo a segno da Canavese Volley (14-7), è iniziata la "remuntada" biancoblù. Il tabellone dell'impianto eporediese ha evidenziato la prima parità a 18, poi a 20, fino alla chiusura del set sul 25-22. Tutto facile nelle due frazioni successive, archiviate con due parziali decisamente eloquenti: 25-11 e 25-13.

«Dopo essere riusciti a spuntarla nel primo set, sono venuti fuori due frazioni in cui abbiamo vinto nettamente, senza grosse difficoltà e, soprattutto, ruotando tutte le ragazze a disposizione, in modo di preservare le nostre energie per il prosieguo della stagione. Oggi riposiamo, poi abbiamo due giorni per preparare la prossima trasferta di Omegna, contro una squadra molto motivata, che ha cambiato allenatore e fatto diversi punti nelle ultime partite. Di conseguenza, in casa loro sarà una gara difficile, anche perché per noi si tratterà della terza trasferta consecutiva. In ogni caso, cercheremo di mettere questo ulteriore mattoncino sulla nostra classifica», conclude fiducioso coach Fabrizio Preziosa.

CANAVESE VOLLEY IVREA - BONPRIX TEAMVOLLEY 0-3

Parziali: 22-25, 11-25, 13-25

TeamVolley: Daffara 3, Gualinetti 16, Peruzzo 1, Zatta 7, Levis 4, Gaito (C) 9, Biassoli, Biasin 5, Barbonaglia 5, Cimma (L).

Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.