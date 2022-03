Biella-Piedicavallo e Balma-Piedicavallo Memorial Ismar Pasteris, il programma

Fervono i preparativi per la 41^Biella-Piedicavallo km.18,700 e alla 5^Balma-Piedicavallo km.7,00 in calendario il 20 marzo 2022, Memorial Ismar Pasteris.

Le iscrizioni sono aperte sino a giovedi' 17 marzo (ore24). Si potra' all'atto dell'iscrizione, prenotare il bus navetta. Non ci saranno iscrizioni last minute (a meno di nuove disposizioni sulla pandemia). La quota iscrizione si paga al raduno di partenza.

Su www.biellasport.net ci sono volantino, regolamento e il format (individuale e di sociatà) x iscriversi con tutte le quote.

Le gare Biella-Piedicavallo km.18,700, come pure la Balma-Piedicavallo hanno la partenza fissata alle ore 10,00. La prima ha lo start in piazza Vittorio Veneto, mentre la Balma-Piedicavallo alla Balma, in frazione di Campiglia. Entrambe sono gare nazionali competitive.

Al ritiro del pettorale al raduno di partenza bisognera' presentare il Green Pass e verra' rilevata la temperatura e si dovra' consegnare il modulo Covid di autocertificazione scaricabile dal sito www.biellasport.net nella pagina delle iscrizioni. Alla partenza i concorrenti dovranno presentarsi con la mascherina che potranno togliere dopo 500 mt e rimettere dopo il traguardo. Sono previsti posti di ristoro con bottiglie di acqua sigillata alla riconsegna del pettorale verra' consegnato il pacco gara comprendente il premio di partecipazione e il ristoro finale (acqua birra e snack).

Le premiazioni in modalità Covid verranno fatte sul podio per i migliori classificati mentre le premiazioni di categoria avverranno in modalita' self service.