Bodega de Lopez celebra la Festa della Donna con una serata di musica e cocktail dedicati

“Drinks, Wines e Punto G” è il nome dell’evento organizzato dal locale biellese Bodega de Lopez per martedì 8 marzo: una serata elegante, romantica e piacevole, che celebrerà le donne sotto ogni forma. Martedì sera, alla Bodega, si respirerà un'atmosfera unica: ogni donna, infatti, verrà accolta calorosamente all'interno del locale da gentlemen in un’atmosfera di festa ed allegria. L'obiettivo della serata? Renderla unica e diversa da ciò che si vive ogni giorno.

Dalle 18:30 alle 22:00 si potranno sorseggiare vini pregiati e cocktail fuori menù, realizzati con sciroppi delicati come quello al basilico, alla lavanda, alle more, o all’ibisco. Inoltre, verrà realizzato un menù dedicato a questa celebrazione speciale.

Durante la serata si esibirà la band biellese The Bowman che, per l’occasione, suonerà in chiave acustica.

Bodega De Lopez si trova a Biella, in Via Lorenzo Delleani 23.

Per info e prenotazioni: Tel. +39 391 7031471

Pagina Facebook: www.facebook.com/bodegadelopez

Pagina Instagram: www.instagram.com/bodegadelopez