Il reportage di Franco Regalli di Lessona della Daytona 500, "The Great American Race", FOTO e VIDEO

Domenica 20 febbraio si è disputata la 64esima edizione della 500 Miglia di Daytona, la più importante gara automobilistica americana, che ogni anno si corre sull’International Speedway della nota località della Florida.

Questo circuito è un vero e proprio tempio mondiale della velocità, con impressionanti tribune a tre livelli lunghe un kilometro, che possono ospitare ben 167000 spettatori.

Tra questi fortunati vi era anche un biellese, Franco Regalli di Lessona, che ci ha inviato questo reportage.

La Grande Corsa Americana fa parte del Campionato NASCAR, ed è l’evento sportivo più seguito dell’anno negli Stati Uniti, dopo la finale del Football ( Superbowl).

Queste vetture hanno una carrozzeria apparentemente di serie, simile a quelle del nostro campionato Turismo; in realtà si tratta di veri e propri mostri, spinti da motori 8 cilindri di 5900 cc, che possono superare gli 800 cv.

L’ovale di Daytona misura 4023 metri, e il tempo sul giro è poco inferiore ai 47 secondi, con una media di circa 308km/h. Incredibile, se pensiamo che la Formula 1, con vetture a ruote scoperte, alettoni e appendici aerodinamiche avanzatissime, a Monza raggiunge i 264 km/h di media. La gara si svolge su 200 giri ( circa 800 km) del circuito, e vede al via 40 vetture.

Il regolamento, nel puro stile americano della ricerca esasperata dello spettacolo, prevede vari traguardi volanti intermedi che, sommati ai frequenti incidenti più o meno gravi, assicurano almeno 10 ripartenze di gruppo per ogni corsa. Quasi sempre il vincitore si delinea all’ultimo giro, se non addirittura al fotofinish…..

Per la cronaca, la gara è stata vinta da un pilota esordiente (rookie), Austin Cindric su Ford Mustang n.2 del team Penske.

Al via era presente anche il canadese Jacques Villeneuve , campione Mondiale di F1 nel 1997, che però non ha avuto molta fortuna, classificandosi 22esimo su 27 arrivati al traguardo.

“Per un appassionato di motori e di America come me - racconta Franco Regalli - si è trattato di una esperienza incredibile e indimenticabile: l’esecuzione dell’Inno Nazionale degli Stati Uniti, da parte del noto cantante country Trace Adkins, la tradizionale formula di partenza “Drivers, start your engines!!!” (Piloti, accendete i vostri motori!) il pubblico pazzesco e il rombo di 40 bolidi lanciati a 300 km/h…. Non nascondo in alcuni momenti di avere avuto le lacrime agli occhi per l’emozione. Ho acquistato il biglietto online a settembre 2021… sono felice di aver creduto a questo sogno, e di essere riuscito a realizzarlo.”