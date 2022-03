A Bioglio un nuovo incontro con il presidente FIPE Antonio Urso

Antonio Urso, presidente FIPE (Federazione italiana di pesistica) e campione italiano di questo sport, nonché funzionario del Ministero dell’Interno, sarà nuovamente ospite a Bioglio per un colloquio dal titolo “Una comunità che educa”. L’incontro, in programma per venerdì 4 marzo alle ore 20.45, si svolgerà alla palestra di via Camillo Triverio e per l’accesso sarà richiesto il Green Pass.