Indorama Ventures acquista la divisione filati della Tollegno 1900 S.P.A

Tollegno 1900 S.P.A annuncia la cessione della propria divisione filati a Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), azienda chimica globale con sede in Thailandia e la costituzione di una nuova società (“Filatura Tollegno 1900”), con il 100% di capitale di proprietà di IVL, Thailandia.

La transazione, che dovrebbe concludersi entro il primo semestre 2022, sarà nel segno della continuità sia per le risorse umane che per gli spazi produttivi, mantenuti sul territorio. Previste anche nuove assunzioni per la sede di Tollegno che ingloberà alcune delle attività di Indorama Ventures, con sede in Thailandia.

Il “Lanificio di Tollegno” con la divisione tessuti e il suo prodotto di punta 3DWOOL rimarrà indipendente e manterrà uno stretto rapporto di fornitura. L’accordo siglato tra le due società, che continueranno ad operare in modo indipendente nella gestione dei rispettivi clienti, prevede anche l’acquisizione dell’impianto di tintoria sito a Tollegno e di quelli di filatura, tintoria e trattamento della lana in Polonia, unitamente al brand per l’aguglieria “Lana Gatto” e agli uffici commerciali negli Stati Uniti, Hong Kong e Giappone.

“La decisione di cedere la divisione filati ad un partner solido come Indorama Ventures, di cui condividiamo la visione e la strategia di crescita per i prossimi anni, nasce dalla volontà di potenziare ulteriormente le nostre performance, così da risultare ancor più competitivi sul mercato globale”, spiegano dall’azienda.

Da Indorama Ventures, gruppo già presente nell’area biellese avendo acquisito altre realtà locali del comparto filati, commentano: “L'acquisizione dello spinning business di Tollegno rappresenta un passo avanti per IVL e per la sua strategia di crescita attraverso l’espansione della propria presenza in Europa e l’esplorazione di prodotti High Value Added per il proprio portafoglio. Tollegno è un'ottima soluzione per IVL, portando la sua leadership di mercato nel settore dei filati pettinati specializzati e consentendo un'ulteriore diversificazione”.

Indorama Ventures Public Company Limited, quotata in Thailandia (Bloomberg ticker IVL.TB), è uno dei principali produttori petrolchimici al mondo, con un'impronta produttiva globale in Europa, Africa, Americhe e Asia Pacifico. Il portafoglio dell'azienda comprende PET combinato, ossidi e derivati integrati e fibre. I prodotti Indorama Ventures servono i principali settori FMCG e automobilistico, ovvero bevande, igiene, cura della persona, pneumatici e segmenti di sicurezza. Indorama Ventures ha circa 24.000 dipendenti in tutto il mondo e un fatturato consolidato di US$ 14,7 miliardi nel 2021. La Società è quotata negli indici Dow Jones Emerging Markets e World Sustainability Indices (DJSI).

Indorama Ventures ha sede a Bangkok, in Thailandia, con sedi operative globali in EMEA: Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Francia, Regno Unito, Italia, Danimarca, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Spagna, Turchia, Nigeria, Ghana, Portogallo, Israele, Egitto, Russia, Slovacchia, Austria, Bulgaria Americhe: USA, Messico, Canada, Brasile Asia Pacifico: Thailandia, Indonesia, Cina, India, Filippine, Myanmar, Australia