Ipuntidanza, al Teatro Sociale Deleted Doors

Domani, venerdì 4 marzo alle 21 al Teatro Sociale Villani di Biella, appuntamento con la Rassegna Interscambi Coreografici organizzata dalla Fondazione Egri per la Danza.

Interscambi è la sezione de IPUNTIDANZA dedicata ogni anno a scambi con realtà coreutiche nazionali e internazionali per far conoscere e valorizzare Compagnie di danza di rilievo internazionale che da anni collaborano con la Fondazione Egri.

Un’importante opportunità, dedicata al territorio biellese che permette al pubblico di conoscere e vedere i differenti sviluppi poetici ed estetici dei partner della Fondazione nel tempo e soprattutto alla Fondazione Egri di stringere e approfondire rapporti artistici che non possono che arricchire reciprocamente oltre a permettere nel medio/lungo termine progettualità condivise, frutto di una frequentazione e una conoscenza approfondita da cui affiorano affinità, vocazioni e punti di incontro.

L’appuntamento di domani in programma al Teatro Sociale Villani di Biella vede in scena la Compagnia lituana Aura che presenta lo spettacolo Deleted Doors.

DELETED DOORS è un balletto che racconta di una futura comunità avatar che imita la realtà umana. Avatar che sono creati da frammenti di noi stessi, dai nostri sentimenti ed emozioni. Esseri che provengono da noi ma che non sono come noi. Entità che aprono le porte verso una nuova idea di società ma che chiudono le porte di ciò che conosciamo.

Il Kaunas Dance Theatre "Aura" è il primo teatro di danza contemporanea in Lituania, fondato da Birutė Letukaitė nel 1980. Nel 1989, il teatro ha organizzato il primo festival internazionale di danza moderna a Kaunas in Lituania. Il festival internazionale di danza "Aura" si svolge da più di 30 anni, ogni autunno a Kaunas. Dal 2011 i ballerini danzano con artisti provenienti da tutto il mondo e Aura è diventata una compagnia di danza internazionale che presenta spettacoli in tutti i continenti e ha vinto numerosi premi.

Il teatro dispone di uno studio di danza Aura che organizza lezioni di danza per bambini di tutte le età. Nel 1980 su iniziativa di Birutė Letukaitė viene fondato uno centro di danza moderna, il Kaunas Dance Theatre “Aura”, ancora oggi diretto dalla famosa coreografa. Durante gli anni della sua esistenza, il teatro ha creato e plasmato il "volto" della danza contemporanea lituana, ha formato una moltitudine di danzatori professionisti che hanno arricchito la scena della danza mondiale.

Aura lavora costantemente con vari progetti internazionali, invita maestri di danza dall'estero, collabora con artisti di vari campi e il festival internazionale di danza Aura è diventato parte integrante della cultura della città di Kaunas. La direttrice artistica, coreografa e insegnante Birutė Letukaitė ha studiato danza espressiva con Kirą Daujotaitę e ha ballato per 12 anni nell'ensemble “Sonata” da lei diretto. Ha partecipato a festival e seminari di danza e studiato varie tecniche di danza moderna, jazz e contemporanea con i più famosi insegnanti europei e americani.

Coreografia: Birutė LetukaitėVideo: Tadas Stalyga & Albinas LiutkusMusica: Benas TrakimasDanzatori: Ester Bega, Marine Fernandez, Pepe Jaimes, Gavin Law, Heung Won Lee, Natsuho Matsumoto, Ludovico Murgia, Kris Dao Nicholls, Julija Strupaitė, Chih-Yuan Yang

La Rassegna Interscambi Coreografici si intreccia con la Stagione Itinerante de IPUNTIDANZA 2021/2022, un’iniziativa della Fondazione Egri per la Danza di Torino La Stagione Itinerante de IPUNTIDANZA 2021/2022 è realizzata con il patrocinio di: Città di Torino, Città di Moncalieri, Città di Vigliano Biellese, Città di Verbania, Città di Cuneoe con il sostegno di: MIC - Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRB, Fondazione CRC, TAP, Città di Moncalieri La Rassegna Interscambi Coreografici è in collaborazione con: Opificiodellarte, Art’è Danza, Arabesque Danza, Associazione Agenda Media partner della Rassegna Interscambi Coreografici: Il Biellese, Radio Energy, Sipario, DanzaSi.

INFO E PRENOTAZIONI: promozione@egridanza.com – cell. 366.4308040 UFFICIO STAMPA: Cristina Negri – cristina.negri@fastwebnet.it - cell. 333 8317018