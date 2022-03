"Incontri con l'Arte", ripartono le attività di Anzitutto

Da oggi, giovedì 3 marzo, ripartono le attività di Anzitutto, Associazione di Volontariato Anziani, con una iniziativa denominata "Incontri con l'Arte" che consiste in visite guidate atte alla conoscenza dell'arte in tutte le sue forme, a cominciare da mostre, opere d'arte e realizzazioni vicine, presenti a Biella e nel Biellese, quindi facilmente raggiungibili.

Per far comprendere meglio l'arte nelle sue varie espressioni gli "incontri" saranno guidati da esperti. Quello di oggi si svolgerà in due tappe, la prima alle 15,30 presso BI -BOx Art Space in via Italia 38 e la seconda alle 16,30 presso il Duomo di Biella.

Nella prima tappa verrà visitata la mostra collettiva "Ritratti", curata da Irene Finiguerra. Nei secoli scorsi il ritratto costituiva uno dei segni distintivi dello status sociale, un modo per affermare la propria identità e la propria potenza ed era soprattutto di sovrani, principesse, nobili e dignitari. Nella nostra epoca, caratterizzata dalla comparsa di social network, di Instagram, dei selfie, il ritratto riveste un significato diverso tanto che ci si deve porre la domanda: cosa significa per un artista cimentarsi nella realizzazione di un ritratto ? Proprio per rispondere a tale quesito nasce la mostra che riunisce le opere di quattordici artisti selezionati tra alcuni nomi del panorama Italiano (ma non solo) tra cui Ilaria Margutti.

Le opere esposte sono state realizzate da Elisa Baldissera, Br1, Alessandra Calò, Chiara Fucà, Francesca Dondoglio, Foto Marvellini, Simone Geraci, Anna Ippolito, Luigi Letot, Ilaria Margutti, Golnaz Mohammadi, Artsiom Parchynsky, Luciano Pivotto, Davide Prevosto.

Nella seconda tappa, al Duomo di Biella alle 16,30, si visiterà la mostra "Sia luce. Un percorso tra arte e spiritualità - Carlo Rapp" anche questa mostra è curata da Irene Finiguerra. In essa sono state privilegiate le opere a tema sacro di Carlo Rapp, tra queste "L'angelo della misura" simbolo del fatto che Dio ha riprogettato la città celeste, la nuova Gerusalemme, secondo la sua "misura", disegni a china che sono i bozzetti per la Via Crucis della nuova Chiesa di Pavignano, per la quale ha realizzato molte opere in collaborazione con l'architetto Nicola Mosso.

L'esposizione è stata realizzata grazie al prestito delle opere da parte di privati, del Comune di Vignone e della Fondazione Sella. Carlo Rapp nacque ad Intra nel 1932 da famiglia di origini alsaziane ed è considerato Biellese di adozione. Artista poliedrico, è stato pittore, scultore, scenografo, autore di vetrate e di campane. Oltre a Biella ha operato nel Verbano.

L'iniziativa è stata resa possibile dalla fattiva collaborazione di Bi-BOx Art Space e di Patrizia Bellardone che farà da guida alle due mostre. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti, aperti al pubblico che dovrà rispettare le norme sanitarie previste e non è necessaria la prenotazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ANZITUTTO (3461856912) o alla Fondazione 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese (01515153132).