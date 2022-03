Tamponamento tra due auto sulla Superstrada, una donna finisce in ospedale

Intervento del personale sanitario del 118 in Superstrada, all'uscita di Cerreto Castello, per un tamponamento tra due veicoli. Il sinistro si è verificato ieri mattina, 2 marzo, in direzione di Biella: coinvolti un 64enne residente fuori provincia e una cossatese di circa 47 anni.

Ad avere la peggio proprio quest'ultima, rimasta leggermente ferita e trasportata in ospedale per le cure del caso. I veicoli sono stati recuperati in un secondo momento. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.