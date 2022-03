Rubano soldi, biglietti bus e alcolici da un bar di Biella. Ma sono traditi da un maglione: beccati

Il bar Sesto Senso di Biella finisce nel mirino dei ladri. Il fatto di cronaca è accaduto nelle scorse settimane, a pochi passi dalla stazione ferroviaria del capoluogo. Secondo le ricostruzioni del caso, ignoti hanno forzato di notte una porta sul retro dell'esercizio commerciale e si sono impadroniti di denaro contante, alcolici e un blocchetto di biglietti dell'autobus.

In seguito, hanno gravemente danneggiato le telecamere e l'impianto di videosorveglianza per evitare di essere identificati. Ma il tentativo si è rilevato vano: le immagini, infatti, si erano salvate in remoto, così da favorire le indagini delle Volanti di Biella, giunte sul posto per rilevare l'accaduto. Dalle registrazioni, gli agenti hanno provato a risalire al volto dei due responsabili ma la qualità dei fotogrammi non si è dimostrata ottimale: ben definiti, invece, gli abiti indossati dalla coppia.

Nella stessa notte, confermata da alcuni residenti, sembra che i ladri abbiano tentato di introdursi all'interno di un altro locale, poco distante dal bar, ma avrebbero desistito dal tentativo. “Non è la prima volta che accade, dopo il Covid non fa piacere subire questi scempi – commenta amareggiata la titolare del bar – Anche i clienti si sono dispiaciuti ma loro solidarietà non è venuta meno”.

Dopo qualche giorno, gli agenti hanno notato per Biella un giovane, con indosso un maglione con impresse alcune scritte particolari e molto simili a quelle evidenziate dalle telecamere del bar colpito. Una volta fermato e perquisito, gli sono stati trovati con sé 11 biglietti del blocco rubato. In seguito, è stato condotto negli uffici della Questura dove, messo alle strette, ha confessato di essere l'autore del furto e ha collaborato con le forze di Polizia nelle operazioni di identificazione del complice. Entrambi, due ragazzi di circa 22 anni, sono stati denunciati per danneggiamento e furto aggravato in concorso.