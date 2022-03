Piatto: Guardie ecologiche in azione per identificare responsabili dell'abbruciamento

Le Guardie Ecologiche della Provincia di Biella, che oggi sono intervenute sull'incendio sterpaglie a Piatto, hanno proceduto con i rilevamenti per identificare i responsabili dell'abbruciamento. In questo periodo è in vigore lo Stato di massima pericolosità per incendi boschivi, emanato dalla Regione Piemonte il 16 Gennaio 2022. Nei periodi di massima pericolosità sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.