Biella, non mostra il Green Pass alle Poste e scoppia la lite (foto di repertorio)

Si rifiuta di mostrare il Green Pass e il dipendente delle Poste allerta i Carabinieri. Nuovo intervento delle forze dell'ordine nel Biellese per l'inosservanza delle disposizioni vigenti. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 2 marzo, in un ufficio di Biella.

Stando alle ricostruzioni di rito, un 66enne avrebbe fatto storie al momento dell'esibizione del certificato verde asserendo che il personale non era autorizzato alla verifica. Sul posto si sono portati i Carabinieri per dirimere la questione. In seguito, l'uomo si è allontanato.