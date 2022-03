Lite agli Zumaglini, spinge giovane a terra che si frattura braccio: denunciato

È stato identificato e denunciato per lesioni un giovane biellese poco più che ventenne dalla Squadra Mobile della Polizia di Biella, coordinata dal commissario capo Filippo Cocca.

Secondo le ricostruzioni del caso, il ragazzo avrebbe aggredito un coetaneo lo scorso febbraio, all'interno dei giardini Zumaglini. Stando alle testimonianze raccolte, si sarebbe verificata una lite tra i due per futili motivi. Poi, si sarebbe passati alle vie di fatto, con una spinta di troppo che avrebbe portato alla caduta e alla frattura del braccio del giovane aggredito, poi trasportato in ospedale per le cure del caso.

Da quella sera, è partita l'attività d'indagine delle forze di Polizia che ha portato all'individuazione del presunto autore dell'aggressione.