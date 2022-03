Recuperato l'escursionista precipitato dal Monte Tovo, si sospetta un trauma alla schiena

Escursionista cade in canalone mentre sale il Monte Tovo, in corso operazioni di salvataggio

Aggiornamento ore 17.50

Si sta concludendo l'intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso sulle pendici del Monte Tovo, nella valle d'Oropa, per un escursionista precipitato in discesa lungo le rocce della cima. È stato lui stesso a dare l'allarme intorno alle 15 di questo pomeriggio e a rispondere all'Sms locator per fornire le coordinate precise della propria localizzazione.

Sul posto è intervenuta l'eliambulanza con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo che ha collaborato con l'equipe sanitaria nella stabilizzazione e recupero dell'infortunato. Al momento è in corso il trasferimento dell'infortunato verso il Cto di Torino in considerazione di un sospetto trauma alla colonna vertebrale provocato da una caduta dalle dinamiche importanti.

Il fatto

Intervento del Soccorso Alpino nella valle di Oropa. Stando alle prime informazioni raccolte, un escursionista è caduto in un canalone mentre stava salendo il Monte Tovo. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi, 3 marzo.

Sul posto si è portato il personale sanitario del 118, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino. In questo momento, l'elisoccorso è arrivato nel Prato delle Oche di Oropa e sta procedendo al recupero del malcapitato. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.