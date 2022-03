Per tutti i residenti di Gaglianico che intendessero partecipare alla consueta fagiolata di carnevale l’appuntamento è fissato per sabato 5 febbraio, presso la sede del gruppo Alpini locale. In partenza alle 15:30, la distribuzione avverrà in loco, via Marconi 23, e sarà accompagnata dalla banda musicale P. Guccini.