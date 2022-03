A Valle San Nicolao si prega San Nicola per l’Ucraina con il vescovo Farinella

Nonostante le differenze culturali e religiose le comunità di tutto il mondo si stanno unendo nel rivolgere il loro pensiero alla popolazione ucraina, duramente colpita dai costanti attacchi dell’esercito russo. Valle San Nicolao non è da meno e, nella giornata di domenica 6 marzo, l’intera parrocchia si riunirà per una messa speciale, dedicata alle vittime della guerra.

La peculiarità del comune è quella di avere come patrono San Nicola: “Ci sentiamo chiamati da una vocazione a pregare per la pace – racconta il parroco, don Gianluca Blancini – perché la nostra comunità è devota a San Nicola, un santo riconosciuto sia in Oriente che in Occidente che rappresenta un punto di contatto tra le culture”. La messa si svolgerà presso la chiesa parrocchiale alle 11 e, per l’occasione, sarà presente anche il vescovo di Biella Roberto Farinella.