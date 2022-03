Ucraina, Valdilana solidale: una prima famiglia di profughi è già arrivata, altre donne e bambini attesi a giorni

Una prima famiglia di profughi e già arrivata. E altre ne arriveranno a giorni. Il Comune di Valdilana non perde tempo: la macchina degli aiuti si è messa in moto.

“Già venerdì ricevevamo le prime telefonate di persone che vivono qui che hanno parenti nella zona dove oggi c'è la guerra – spiega l'assessore alla Solidarietà Elisabetta Prederigo – che ci chiedevano come fare. Una prima famiglia è già qui, accolta a casa. E adesso sono partiti altri due pulmini per andare a prendere altre 12 o 13 persone, ancora non sappiamo bene quante siano. Adesso se non sbaglio sono in Romania. Arriveranno altre donne e bambini che scappano dalla guerra”.

La solidarietà ha fatto tanto. “Cittadini privati e altri che fanno capo ad associazioni si sono rivolti a noi – continua l'assessore – e il risultato sono stati due pulmini di cui uno di volontari e uno affittato dall'associazione Auser Vallestrona per andare a prendere persone in pericolo e portarle qui. Noi abbiamo aiutato a organizzare, abbiamo fatto da tramite tra cittadini e associazioni, ma ancora una volta Valdilana ha dato segno di essere un territorio solidale, di sapere fare rete. Sono orgogliosa di fare parte dell'amministrazione di un Comune così”.

Ora sindaco e assessori sono però in attesa di chiarimenti da parte della Prefettura e da parte del Ministero per capire come muoversi dal punto di vista normativo.