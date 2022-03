Quaregna Cerreto: matite trompe l'oeil per le colonne delle elementari, foto Zorio per Newsbiella.it

Iniziati ad agosto, sono a buon punto i lavori che interessano la scuola elementare di Quaregna Cerreto. E il sindaco Katia Giordani inizia a pensare alle rifiniture.

“E' stato fatto un intervento importante che riguarda le normative antisismiche, ma anche adeguamenti strutturali, che adesso è quasi al buono – spiega - . Manca solo più il lato Sud. Per questo possiamo iniziare a pensare a qualche dettaglio come quello delle colonne. Ne abbiamo 7 e sarebbe bello immaginarle come abbiamo visto quelle che sono state realizzate nelle scuole a Romagnano Sesia decorate con trompe l'oeil di matite disegnate ai lati. Noi le avevamo pensate colorate, con tinte vive come il giallo. Fare un disegno a lato non è male, dà un tocco in più, piacevole che si unisce all'utile delle nuove strutture”.