Pettinengo, l'appello di Pace e Futuro: "Si cercano spazi per accogliere profughi ucraini”

Dai primi 15 Richiedenti Protezione Internazionale accolti a Villa Piazzo nel 2014, oggi l'associazione Pace e Futuro di Pettinengo accoglie quasi 130 persone suddivise in 17 piccole case sul territorio.

E di fronte alla nuova guerra scoppiata in Ucraina, l'associazione è di nuovo al lavoro per prestare accoglienza ad altre famiglie.

“In questi giorni è arrivata una prima famiglia – raccontano dall'associazione – e ne arriveranno presto altre. Non sappiamo quante, ma vista la situazione ce ne aspettiamo diverse. Per questo motivo vogliamo per favore chiedere a chi avesse case o appartamenti o comunque fosse in grado di accogliere persone a casa o in spazi propri, che ce lo faccia sapere per organizzarci al meglio e non farci trovare impreparati”.

Per informazioni o rispondere all'appello comporre lo 015.8445714.