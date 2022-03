Emergenza profughi, i sindaci della Valsessera si riuniscono: “Siamo al fianco dell'Ucraina”

I sindaci della Valsessera e i responsabili delle associazioni locali di volontariato che operano nel campo del sociale e assistenza alle persone, si sono ritrovati ieri sera, mercoledì 2 marzo, presso la sala consigliare del comune di Pray per fare il punto sull'emergenza causata dalla guerra in corso in Ucraina, al fine di coordinare ed avviare iniziative atte supportare le esigenze dei profughi già presenti nei paesi e sicuramente in arrivo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

“In attesa delle indicazioni che perverranno dalla Prefettura di Biella e dalla Regione Piemonte nel rispetto delle indicazioni ministeriali e di Governo, considerata la situazione della possibile evoluzione del conflitto in atto, abbiamo concordato di avviare subito nei propri territori una ricognizione sulla disponibilità volontaria di enti, cittadini e associazioni nel mettere temporaneamente a disposizione dei profughi posti letto o alloggi in abitazioni sicure ed idonee, arredate dotate di cucina, servizi igienici con acqua calda e riscaldamento – spiegano - Secondo le informazioni fino ad oggi pervenute anche tramite il console onorario dell'Ucraina di Torino, si prevede nelle prossime ore l'arrivo prevalentemente di donne con bambini anche in tenera età e persone anziane. Pertanto si invitano tutti coloro che possono mettere a disposizione posti letto o alloggi idonei nei comuni della Valsessera di comunicarlo direttamente al Comune dove si trova lo stabile, indicando: indirizzo, posti letto, e per quanto la struttura sarà resa disponibile. Per eventuali donazioni o raccolta di materiali, le associazioni locali avvieranno nei prossimi giorni iniziative a riguardo, al momento eventuali disponibilità per donazioni in denaro o beni si consiglia di fare riferimento alla Croce Rossa Italiana e alla Caritas Diocesana o a livello regionale alla Fondazione LA STAMPA " Specchio dei tempi". Ci si ritroverà i primi giorni della settimana entrante per verificare i dati raccolti e avviare ulteriori iniziative che si rendessero necessarie”.