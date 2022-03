Comunità Biellese Aiuti Umanitari, parte raccolta fondi per profughi e sfollati per guerra in Ucraina

“Dopo due anni di pandemia Covid che lentamente e faticosamente ci stiamo pian piano lasciando alle spalle, lo scoppio della guerra in Ucraina è la peggiore disgrazia che neanche lontanamente si sarebbe potuta immaginare”. A scriverlo, in una nota stampa, la Comunità Biellese Aiuti Umanitari.

“Purtroppo, sta accadendo e neanche in una settimana ha già provocato una catastrofe sia nelle zone di combattimento che nelle città prese d’assalto provocando distruzione, morte ed esodo della popolazione che si sta ammassando ai confini della Polonia e Romania in cerca di aiuto – si legge nella nota - Vedere i filmati per televisione ci fa ricordare quando negli anni '90 come volontari della Comunità andavamo in Bosnia. Le stesse immagini si vedevano a Mostar e Sarajevo. La speranza era che non si sarebbe più ripetuto ma invece…la storia si ripete inesorabilmente. Non possiamo lascare soli anche questa volta coloro che sono stati colpiti innocentemente dalla follia di pochi che detengono un potere che travalica la loro concezione di umanità. La Comunità Biellese Aiuti Umanitari CBAU - ODV lancia una sottoscrizione per la raccolta fondi da inviare alla Ong AVSI, con la quale collaboriamo da oltre 20 anni in Africa, che tramite AVSI Polska porta aiuto ai profughi ucraini sfollati dalle città distrutte, con il seguente obiettivo: fornire sostegno essenziale in materia di salute e protezione alle persone vulnerabili e agli sfollati interni in Ucraina. Obiettivi in materia di sostegno sanitario: aumentare la disponibilità e l’accesso a medicinali per persone vulnerabili e bambini. Sostenere le famiglie vulnerabili fornendo accesso ai medicinali di base. Fornitura di prodotti alimentari e non alimentari essenziali. Servizi di sostegno psicosociale per persone vulnerabili e sfollati interni. I luoghi interessati saranno: Leopoli e punti di frontiera Polonia/Ucraina, a Siret e punti di frontiera Romania/Ucraina Le attività saranno realizzate in collaborazione con AVSI Polska, la Camera di Commercio italopolacca e la Caritas di Leopoli. La CBAU apre questa sottoscrizione inviando subito la somma di euro 5.000 di fondi propri con la speranza di poter inviarne presto un’altra cifra importante grazie alla generosità dei Biellesi che nei 30 anni della sua storia hanno creduto in noi finanziando generosamente i progetti realizzati in diverse zone del mondo. I contributi possono essere versati sul conto Biverbanca agenzia di Vigliano Biellese IBAN IT76W0608544920000017080359”.