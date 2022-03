Cavaglià si mobilita per raccogliere aiuti per l’Ucraina

Raccolta di beni di prima necessità da destinare alla popolazione ucraina anche nel comune di Cavaglià per iniziativa dell’amministrazione guidata dal sindaco Mosè Brizi. Le giornate di venerdì 4 marzo e sabato 5 saranno quindi dedicate alla raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, prodotti di igiene personale, abiti pesanti e in buono stato, medicinali e farmaci di rimo soccorso non in contenitori di vetro e lenzuola. Per contribuire ci si potrà recare all’ex sala consigliare in Municipio, in via Mainelli 8, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.