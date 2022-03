A Candelo si spengono le luci di casa per solidarizzare con l'Ucraina

Spegnere le luci di casa per almeno un minuto, in segno di solidarietà per il popolo ucraino. È l'iniziativa che ha messo in campo il comune di Candelo, in programma alle 20 di questa sera, 3 marzo. Sempre a quell'ora, il parroco farà risuonare le campane nel paese.

“Gesti simbolici di vicinanza per un popolo in guerra, un piccolo messaggio di pace dalla nostra comunità rivolto ai cuori di chi soffre – spiega il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social - Dopo l'emergenza Covid che già ci ha provato, siamo immersi nell'evento tra i più bui della nostra epoca, con l'incubo della guerra che si avvicina. E' terribile vedere giovani ragazzi da entrambe le parti costretti a prendere in mano i fucili, con immagini sempre più cruente, esplosioni, persone impaurite e rintanate negli scantinati, feriti e morti. Nel nostro piccolo possiamo fare forse poco, ma oltre a questi gesti simbolici, come quello di stasera, si moltiplicano anche le iniziative concrete di solidarietà: a tutti i cittadini chiedo di verificare la veridicità e serietà di queste raccolte fondi e prodotti, di trovare quelle promosse da enti e persone di fiducia e di dimostrare, come sempre, che il cuore di Candelo è grande e generoso”.