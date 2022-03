Occhieppo Superiore, una famiglia unita e la passione per il buon cibo: nasce “Il pranzo è servito”

Saper cogliere un’opportunità nei momenti di crisi. Questa è la storia di Simona Pivano e della nascita del negozio di gastronomia “Il pranzo è servito”, naturale conseguenza del ristorante di famiglia “La locanda della Rubiola”, in via Case Sparse a Sordevolo.

In tempi di lockdown l’idea è stata semplice: preparare prodotti di gastronomia a chilometro zero che mettessero in evidenza la qualità e la bontà della cucina italiana Ed è stato subito un successo di richieste, di prenotazioni e di consegne non solo per la Valle Elvo ma per tutto il territorio biellese.

È nato così “Il pranzo è servito”, punto di incontro tra buon cibo, qualità e dedizione. La varietà delle proposte ha fatto il resto, con una serie di piatti che stuzzicano i palati, anche quelli più sofisticati: si va dalla zuppa alla valdostana, ai brasati, dall'antipasto piemontese, alle lasagne classiche o alle verdure, ai formaggi e salumi prodotti con la tipica qualità locale e, sempre presenti, dei dolci fatti in casa. Insomma, un panorama di gusto che accontenta anche, e sono in crescita, chi predilige una cucina vegetariana.

Ma nessuno rimane deluso, anzi, grazie alle conoscenze tecniche di Dietista, Simona propone anche la preparazione di pasti personalizzati, cucinati con ingredienti freschi, e con la fantasia giusta per tutti coloro che non hanno tempo, ma che inseguono uno stile di vita sano e genuino.





Pause pranzo, cene complete su prenotazione, nulla è lasciato al caso. E chi si farà contagiare da questa proposta, non potrà che essere soddisfatto mentre, per chi non riesce a trovare il tempo per avvicinarsi a queste prelibatezze, sarà a disposizione il delivery. Simona vi aspetta per consigliarvi al meglio sui piatti, la tradizione, e sul gusto genuino che una cucina casalinga possa offrire.

Il pranzo è servito



Si trova in Via provinciale 2/c, Occhieppo Superiore

Tel: 380.7491059

Facebook: https://www.facebook.com/ilpranzoeservitogastronomia