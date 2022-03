“Segui il Cuore Lions Golfisti Varese”, ecco le gare nel weekend al Golf Club Cavaglià

Spazio alla solidarietà domenica al Golf Cavaglià che ha ospitato la tappa del circuito “Segui il Cuore Lions Golfisti Varese” (18 buche Stableford 3 categorie), circuito giunto al terzo anno che sostiene la lotta contro il cancro al seno appoggiando l’Associazione C.A.O.S.. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià 30, 1° Netto Stefano Gramaglia Margherita 35 2° Netto Paolo Schellino Cavaglià 32. 2a categoria: 1° Netto Valentina Ranghino Ponte Cervo 37, 2° Netto Massimo Guidetti Alpino 37. 3a categoria: 1° Netto Vittorio Eulogio Cavaglià 40, 2° Netto Alessandro Africani Panorama Golf 39. 1° Ladies Enrica Aprile Cavaglià 35, 1° Seniores Gianni Feo Cavaglià 37.

Il primo weekend di marzo vedrà impegnato il Golf Club Cavaglià su due fronti. Sono aperte le iscrizioni per la combinata sci/golf Groupe Rossignol Ski & Golf Cup manifestazione, che eleggerà lo sportivo più completo delle due splendide discipline regine dell’outdoor e vedrà coinvolte importanti realtà della regione come il Golf Club Cavaglià e la Stazione sciistica di Bielmonte. Si inizierà domenica prossima 6 marzo con uno slalom gigante organizzato in collaborazione con lo Sci Club Biella e si finirà domenica 20 marzo con la gara di golf. La Ski & Golf Cup è aperta a sciatori di ogni livello.Sempre domenica si disputerà la tappa del circuito nazionale Green Pass Card Trophy (18 buche, Stableford, 3 categorie). Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.