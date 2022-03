Pioggia di medaglie per la Skating Biella

Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 febbraio al Palapajetta si è svolta la prima gara regionale AICS di pattinaggio artistico a rotelle; nelle due giornate circa 180 atleti si sono alternati sulla pista di gara. Sabato pomeriggio le prime a scendere in pista sono state Sofia Riberno e Siria Foglia Paruccin che, entrambe nella stessa categoria si sono confrontate con 13 atlete aggiudicandosi con ottimi punteggi la medaglia d’argento per Sofia e quella di bronzo per Siria, anche Alessandra Monfrecola in categoria con altre nove atlete pattina un buon disco di gara che a causa di qualche imprecisione non le permette di arrivare sul gradino più alto del aggiudicandosi comunque un meritatissimo secondo posto. Nella categoria livelli si confermano in splendida forma Lucrezia e Maria Elena Recupero, che seppur in nuove categorie, con nuovi salti e trottole non deludono le aspettative e salgono entrambe sul gradino più alto del podio.

Nella mattinata di domenica la prima a calcare il parquet del Palapajetta è stata Adele Recupero che ha eseguito un buon disco di gara, ben pattinato che la mette al primo posto davanti ad altre sue coetanee; buona gara anche per Alessandra Monfrecola che in una categoria molto numerosa non riesce a puntare al podio. A scendere in pista sempre nella mattinata è stata Annarita Paraggio, una veterana del pattinaggio artistico a rotelle, che ha eseguito un ottimo disco di gara con precisione, velocità e brillantezza che le permette di portare a casa la sua prima medaglia d’oro della stagione.

Nel pomeriggio oro anche per Karen Scuderi, che seppur alla sua prima gara regionale, ha dimostrato sicurezza e precisione nell’esecuzione del suo disco; buone prestazioni anche per Megan Scuderi e Aurora Chirico. Bella gara anche per la piccolina del gruppo Sveva Taddei, anche lei alla sua prima competizione, e per Sophie Scaccianoce che nonostante sia solo da due mesi che pratica questo sport ha deciso di mettersi in gioco in una gara ottenendo un buon piazzamento. Gli allenatori Alessia Marelli, Emanuele Marelli e Carola Balocco sono molto soddisfatti dei risultati ottenuti e dei notevoli miglioramenti riscontrati. Alessia ed Emanuele, che seguono le ragazze ormai da parecchi anni, fanno notare come siano migliorate sia grazie all’aumento delle ore di pattinaggio ed anche grazie all’inserimento del corso di danza ed alla preparazione atletica mirati.

Grande soddisfazione dunque per tutta la Skating Biella, che nonostante sia nata da poco tempo, sta avendo molto successo, per questo, aggiunge la presidentessa Barbara De Pieri, voglio ringraziare i nostri allenatori che seguono con dedizione ogni singola atleta, i genitori che hanno seguito con entusiasmo tutte le nostre iniziative e le nostre atlete che, con duri allenamenti, dedizione ma anche con tanto sostegno reciproco hanno dimostrato che il “lavoro paga sempre”. Ora la testa è già proiettata alle prossime gare: “Memorial Renzo Zanchetta” a Novara nei giorni 19 e 20 marzo, gara di categoria e livelli nei giorni 30 aprile e 1 maggio a Biella, nei giorni 14 e 15 maggio a Castelletto d’Orba (Al).