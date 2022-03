Frandino, "Noi di Centro" su dichiarazioni di Corradino

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Enrico Frandino, presidente provinciale di "Noi di Centro" Biella.

"Le esternazioni del sindaco di Biella Claudio Corradino Secondo cui esistono profughi "veri" e vanno aiutati, in riferimento ai profughi Ucraini in fuga dalla guerra, offendono gravemente la figura dell' emigrante bisognoso di aiuto. Come presidente provinciale di Noi di Centro mi unisco alla condanna di tali atteggiamenti, espressa da tutte le forze politiche Biellesi, auspico una rettifica di tali posizioni, e scuse a questa figura di esule non certamente felice di lasciare la propria terra.

Corradino non e' nuovo a tali esternazioni e cio' non gli fa onore per la carica che occupa. Con profondo rammarico apprendiamo questa ennesima caduta di stile, e rinnoviamo piena solidarietà al popolo ucraino in questo grave momento.