Buco nell'asfalto a Chiavazza, Biella al Centro interroga Corradino e assessori, FOTO

"Che cosa ci sarà sotto?", è il titolo di un'interrogazione a firma di Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro, Buongiorno Biella, nella quale i consiglieri si chiedono se: "È possibile sapere ufficialmente quando si metterà fine in modo definitivo alla situazione di pericolo esistente? ".

Il riferimento dei consiglieri è al buco nell'asfalto da mesi presente in via Cucco a Chiavazza.

"Nel corso del mese di agosto, in via Lorenzo Cucco a Chiavazza, quasi all’incrocio con via Milano, si è aperto un buco nell’asfalto - si legge nell'interrogazione - . I dipendenti comunali sono intervenuti dapprima posizionando delle transenne, successivamente, su istanza degli abitanti dei condomini prospicienti, sostituendo le transenne con un segnale di pericolo, meno ingombrante rispetto alla possibilità di svoltare nella strada a servizio dei residenti".

Nel documento presentato in Comune le liste civiche chiedono a sindaco e ad assessori: "Quali sono le idee della Giunta in merito alla manutenzione ordinaria della città, funzionali al maggior decoro urbano promesso in campagna elettorale e de il sindaco è in grado di garantire che non sussistono problemi per l’incolumità delle persone, che ovviamente non possono essere tutelate da un semplice segnale di pericolo, peraltro posizionato in modo precario".