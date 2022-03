A Trivero polenta e baccalà della Pro Loco, preparate le padelle

Domenica 6 marzo la Pro Loco di Trivero organizza la distribuzione in asporto di polenta e baccalà. Per gustare il piatto è obbligatoria la prenotazione che può avvenire telefonando ai numeri 347.2203774 e 333.2230784 (ma anche via mail ad info@prolocotrivero.it).

I volontari inizieranno la distribuzione a partire dalle 11 fino alle 12 in due punti della municipalità di Trivero del comune di Valdilana: Piazza della Repubblica al Ponte Lora e Piazza XXV Aprile in località Ponzone. “È consigliato portare contenitori propri – spiegano gli organizzatori - La prenotazione è obbligatoria, nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid”.