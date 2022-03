Dal Nord Ovest - Morto il pensionato investito da un'anziana automobilista

Non ce l'ha fatta il 72enne investito venerdì a Gravellona insieme alla moglie da un'automobilista 95enne.

Le condizioni dell'uomo, originario di Oleggio, ma da decenni residente a Feriolo, erano apparse fin da subito gravissime. I sanitari intervenuti sul posto lo avevano trasferito in elicottero a Novara, ma per lui purtroppo non ci sono stati miglioramenti e purtroppo è deceduto, La famiglia ha acconsentito all'espianto degli organi.

La moglie è invece ancora ricoverata al Castelli con un piede fratturato e altre escoriazioni e ferite. Il capo di imputazione per l'automobilista è passato da lesioni gravi a omicidio stradale.