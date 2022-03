Dal Nord Ovest - Con l'auto si schianta contro un platano, muore a 36 anni

Aveva 36 anni il giovane che ha perso la vita nello schianto della sua auto contro un platano a bordo strada sul rettilineo che collega Gravellona ad Ornavasso in località Campone.

L'uomo alla guida è andato a sbattere con la sua auto contro un albero nei giorni scorsi. Il 36enne era molto conosciuto in paese, per anni era stato il portiere dell'Ornavassese.

Resta da capire se il giovane abbia perso il controllo dell'auto per un malore o magari per evitare un animale che ha attraversato all'improvviso la strada. Sulle cause del drammatico incidente indagano le forze dell'ordine, giunte sul luogo della tragedia con i soccorritori del 118.