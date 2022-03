È stato necessario l'intervento del carro attrezzi per portar via il furgone rimasto coinvolto in un sinistro autonomo nel primo pomeriggio di oggi, 2 marzo. Il fatto si è verificato lungo via Pettinengo, nel rione di Pavignano.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause da accertare e si è scontrato contro il muretto in pietra di un'abitazione. Il traffico ha subito rallentamenti in ambo le direzioni fino alla rimozione del veicolo.