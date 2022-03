Attimi di preoccupazione a Biella. Poco prima delle 13, all'incrocio tra via Dante e via Italia, una donna è stata urtata da un'auto in transito per cause ancora da accertare. Secondo le informazioni raccolte, era impegnata a spingere un passeggino con il figlio di pochi anni.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che hanno provveduto ad assistere mamma e bimbo e a trasportarli in ospedale per alcuni accertamenti. Presenti anche gli agenti di Polizia locale per la raccolta dei rilievi.