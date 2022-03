Auto centra in pieno ciclista a Zubiena, 63enne finisce in ospedale (foto di repertorio)

Un uomo di circa 63 anni è stato trasportato all'ospedale, dopo esser rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il fatto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, 1° marzo, nel comune di Zubiena.

Stando alle prime ricostruzioni, un auto condotta da un 22enne ha centrato in pieno una bicicletta che stava procedendo lungo la via. L'impatto è stato notevole e il ciclista è rimasto ferito ad un gamba. In seguito, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e avrebbe riportato la frattura di un dito del piede. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.