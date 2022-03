Sala Biellese, il sorriso dei più piccoli nell’ultima giornata di carnevale

Giornata di festa ieri, martedì 1° marzo, nella frazione di Bornasco a Sala Biellese che ha ospitato la terza giornata di carnevale del paese a seguito della fagiolata del 26 febbraio e la raccolta dei fagioli di domenica 27.

Alle 15 circa, numerosi bambini si sono recati in piazza per prendere parti ai giochi, tra cui la consueta rottura delle pignatte mentre, alle 16, ha preso avvio la distribuzione della fagiolata che si è conclusa con l’esaurimento dei 40 chili preparati da Arci e Amici di Bornasco. “È stato un successo – racconta Massimiliano Marzanati, presidente del circolo Arci di Sala Biellese – soprattutto dopo due anni in cui siamo stati fermi. Mi ha fatto piacere vedere tanti bambini sorridenti partecipare”.