Pucci testimonial del progetto di tre ragazzi biellesi che vogliono essere "Liberi di muoversi"

Continua la raccolta fondi da parte di Angelo, Sally e Mosè, tre amici in sedia a rotelle di Chiavazza che qualche mese fa hanno dato il via a questa iniziativa per comprare un furgone per essere "liberi di muoversi".

Testimonial del progetto in questi giorni è stato il comico cabarettista Andrea Pucci.

"Siamo arrivati a oltre 12 euro Euro - racconta Angelo - . Prossimamente spero di incontrare a Biella Giuseppe Giacobazzi e Ale e Franz per fare dei video anche con loro". Obiettivo è arrivare a 40 mila.

Per aderire (leggi qui). E per chi nn usa carte di credito può fare un bonifico su c/c intestato a Angelo Calligher causale “ 4 ruote in piu’ ”

IBAN IT22D0326822304052308279790