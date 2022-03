Al Bona la targa Erasmus

E' arrivata la targa!

La scuola di via Gramsci è tra le scuole accreditate Erasmus fino al 2027. Docenti e allievi potranno studiare all'estero per periodi diversi e migliorare le competenze linguistiche e metodologiche.

I primi a partire saranno alcuni docenti, spiega la preside Raffaella Miori: “Sarebbero dovuti partire per la formazione tra ottobre e novembre poi è stato bloccato tutto per l'emergenza. Finalmente la partenza adesso è fissata in questi giorni. Cecoslovacchia, Olanda, Francia e Irlanda tra le mete. Fa piacere perchè rappresenta un timido ritorno alla normalità”.