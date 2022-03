A Massazza Pro Loco, Anpi e Comitato Carnevale insieme per la fagiolata

Il carnevale a Massazza arriverà domenica 6 febbraio grazie al lavoro congiunto di Pro Loco e Comitato Carnevale, in collaborazione con la sezione Anpi locale che ospiterà la distribuzione della fagiolata presso la sua sede, in via Castello 13.

In partenza alle 12, la distribuzione prevede una libera offerta e la possibilità, per chi non riuscisse a recarsi in loco a causa di comprovate ragioni fisiche o di età, di usufruire di una consegna a domicilio chiamando il numero 349.3616772. L’offerta è rivolta ai soli residenti di Massazza.